Минобороны РФ: боец Ефимов пять километров нес на себе раненого сослуживца

11 июля 2025, 00:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого необходимо было эвакуировать с линии боевого столкновения в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.





Как оказалось, Ефимову пришлось нести на себе сослуживца, так как туда невозможно было проехать эвакуационной технике. Инцидент случился в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.





«Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров», — передает ведомство.