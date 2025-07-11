Минобороны РФ: боец Ефимов пять километров нес на себе раненого сослуживца

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого необходимо было эвакуировать с линии боевого столкновения в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Как оказалось, Ефимову пришлось нести на себе сослуживца, так как туда невозможно было проехать эвакуационной технике. Инцидент случился в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

«Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров», — передает ведомство.

К тому же во время эвакуации Ефимову удалось сбить вражескийFPV-дрон. Как оказалось, когда солдат обнаружил беспилотник, он укрыл собой раненого сослуживца и открыл огонь по БПЛА. После ефрейтор продолжил эвакуацию. Ефимову удалось доставить солдата в пункт назначения, где ему ​оказали необходимую медицинскую помощь.
Иван Мусатов

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