Минобороны РФ: боец Ефимов пять километров нес на себе раненого сослуживца
Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого необходимо было эвакуировать с линии боевого столкновения в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как оказалось, Ефимову пришлось нести на себе сослуживца, так как туда невозможно было проехать эвакуационной технике. Инцидент случился в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
«Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров», — передает ведомство.
К тому же во время эвакуации Ефимову удалось сбить вражескийFPV-дрон. Как оказалось, когда солдат обнаружил беспилотник, он укрыл собой раненого сослуживца и открыл огонь по БПЛА. После ефрейтор продолжил эвакуацию. Ефимову удалось доставить солдата в пункт назначения, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.