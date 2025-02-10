Mash: беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Краснодаре

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Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Краснодаре. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атакуют жилые дома в Краснодаре. Осколки уничтоженных БПЛА упали около многоэтажки на улице Буденного», — сообщают в telegram-канале.
Также известно о налете дронов на город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Как оказалось, беспилотники пытались совершить атаку на Афипский НПЗ. Всего было уничтожено минимум пять БПЛА. После работы ПВО по целям в одном из домов выбило стекла. Очевидцы рассказали о минимум 10 взрывах в небе над городом.
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Иван Мусатов