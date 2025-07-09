Mash: до 8 тыс. солдат ВСУ могут попасть в огневой мешок в ДНР
До 8 тысяч украинских военных могут попасть в огневой мешок Вооружённых сил России (ВС РФ) в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Напомним, что российская армия ведёт на этом направлении активное наступление.
Как пишет телеграм-канал Mash, в этой местности могут находиться до восьми бригад, в том числе три механизированные нацбригады, одна из которых — «Скала», известный в военных телеграм-каналах как «мясной батальон». Расстояние, на которое растянулись части украинской армии, составляет 16 км.
Также известно, что к российским десантникам практически перешёл Часов Яр. Город удерживают редкие формирования механизированных бригад противника, которые не имеют достойных опорных пунктов.
На юге бойцы ВС РФ оттесняют боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в сторону Константиновки. Активные бои сейчас идут в селе Романовка.
По данным Mash, самая большая линия обороны ВСУ протянулась от села Катериновка до села Великая Гора. Там сосредоточено больше всего живой силы ВСУ.
Также замечены 1-й и 2-й механизированные батальоны президентской бригады украинской армии. Последний раз они вступали в бой в мае 2025 года.
Кроме того, в ходе наступления российские военные замечали некрологи об иностранных наёмников, среди них есть англичане, грузины, а также представители французского легиона.
Читайте также: