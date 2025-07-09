Mash: до 8 тыс. солдат ВСУ могут попасть в огневой мешок в ДНР

09 июля 2025, 09:51

До 8 тыс. боевиков ВСУ могут попасть под шкальный огонь в Константиновке в ДНР

Фото: iStock/Anna_Anikina

До 8 тысяч украинских военных могут попасть в огневой мешок Вооружённых сил России (ВС РФ) в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Напомним, что российская армия ведёт на этом направлении активное наступление.