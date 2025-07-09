Сапер Гермес: ВСУ заминировали икону в курском приграничье
Российские саперы обнаружили в разрушенном доме приграничного района Курской области заминированную ВСУ икону. Об этом ТАСС сообщил командир саперной роты с позывным Гермес.
По словам сапера, икона лежала на столе в сильно разрушенном доме.
«Подошли, аккуратно посмотрели: в столе просверлены отверстия и снизу довольно кустарно примотана граната», — пояснил Гермес.
Российский военный отметил, что взрывное устройство сработало бы при поднятии иконы. Такое отношение ВСУ является настоящим кощунством и богохульством, заключил Гермес.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.