Сапер Гермес: ВСУ заминировали икону в курском приграничье

09 июля 2025, 09:47

Фото: iStock/dimid_86

Российские саперы обнаружили в разрушенном доме приграничного района Курской области заминированную ВСУ икону. Об этом ТАСС сообщил командир саперной роты с позывным Гермес.





По словам сапера, икона лежала на столе в сильно разрушенном доме.





«Подошли, аккуратно посмотрели: в столе просверлены отверстия и снизу довольно кустарно примотана граната», — пояснил Гермес.