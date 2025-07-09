Пятилетний мальчик попытался спасти маму во время атаки ВСУ на курском пляже

09 июля 2025, 09:05

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Курске произошло ужасное событие, когда в результате атаки ВСУ на пляж погибли три человека, а еще шесть получили ранения. Среди пострадавших — пятилетний мальчик, который проявил невероятную храбрость, пытаясь защитить свою маму. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».