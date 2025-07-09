Пятилетний мальчик попытался спасти маму во время атаки ВСУ на курском пляже
В Курске произошло ужасное событие, когда в результате атаки ВСУ на пляж погибли три человека, а еще шесть получили ранения. Среди пострадавших — пятилетний мальчик, который проявил невероятную храбрость, пытаясь защитить свою маму. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Ребенок получил серьезные ожоги и в настоящее время находится в реанимации. В ближайшее время его планируют перевезти в Москву для получения специализированной медицинской помощи.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: