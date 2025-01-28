Mash: Курьеры доставили траурный венок генералу ВС РФ Терёхину от СБУ

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Служба безопасности Украины организовала доставку траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизии генерал-майору Виталию Терехину прямо в зону спецоперации. Для этого были наняты два московских курьера.
О дерзкой выходке украинских спецслужб рассказал телеграм-канал Mash. Сотрудники СБУ разместили в профильном чате сообщение о «несложной работе», которая, к тому же, будет хорошо оплачена. На него откликнулись двое безработных из российской столицы. Им переслали координаты получения венка и адрес доставки, с указанием оставить «посылку» и уйти.
Венок обнаружили родственники военачальника тут же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Курьеров уже вычислили по камерам разыскивают.
Генерал-майор Виталий Терёхин родом з Кунгура в Пермском крае. Он боевой офицер, не раз служил в «горячих точках», дважды кавалер ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. Его противники пошутили опасно, прежде всего — для себя.
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Венок обнаружили родственники военачальника тут же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Курьеров уже вычислили по камерам разыскивают.
Генерал-майор Виталий Терёхин родом з Кунгура в Пермском крае. Он боевой офицер, не раз служил в «горячих точках», дважды кавалер ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. Его противники пошутили опасно, прежде всего — для себя.
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Александр Бойцов