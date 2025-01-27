В СБУ предрекли судьбоносное сражение в Красноармейске

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Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) армией России станет судьбоносным для Южного Донбасса. В этом уверен полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, Южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба Южного Донбасса будет решена», — заявил Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика Новостей».
Он отметил, что ВСУ столкнулись в районе Красноармейска с оперативно-тактическим кризисом, который ежедневно усугубляется. По словам Старикова, украинская армия очень быстро теряет территории, а время находится на стороне ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские бойцы создают крупнейший котел для ВСУ за все время спецоперации в районе Красноармейска, Мирнограда и других прилегающих территорий.
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