Бойцы спецназа группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. Они подошли к Тимофеевке с рассветом. Из-за тумана боевики ВСУ не смогли обнаружить российских военных. Чтобы принять участие в освобождении ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областей можно заключить контракт с Минобороны РФ. Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами.