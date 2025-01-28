«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте

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Украинская армия на фоне проблем с живой силой перешла к тактике затыкания дыр. Об этом пишет британская газета The Economist.
«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — приводятся в статье слова одного из командиров ВСУ.
Авторы пишут о том, что проблемы с мобилизацией, а также массовое дезертирство украинских военных отрицательно сказались на ВСУ. При этом ВС РФ имеют больше возможностей для использования пехоты.
Так, армия России продолжает освобождать территории Донбасса, «доставляя Украине массу беспокойств».
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Элина Позднякова