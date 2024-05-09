Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ

Фото: istock / GummyBone
Местные жители сообщают, что Белгород попал под обстрел украинских войск. Как пишет Телеграм-канал SHOT, в городе начался пожар.
По данным издания, горит несколько машин в двух районах города. В квартирах жилого многоэтажного дома выбило стёкла.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Также стоит отметить, что официальных сведений не поступало, однако сигнал ракетной опасности в городе объявляли три раза.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Информации о пострадавших на данный момент нет. Также стоит отметить, что официальных сведений не поступало, однако сигнал ракетной опасности в городе объявляли три раза.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак