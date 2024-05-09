Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ

ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Харьковской области. Такое заявление сделал глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне слов главы Чечни Рамзана Кадырова об освобождении Харькова и Одессы после Дня Победы.