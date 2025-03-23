Mash: над Волгоградом прогремело пять мощных взрыва, работает система ПВО

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Над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах. Информацию о происшествии подтвердили местные жители, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
По предварительным данным, воздушные цели, летевшие на низкой высоте со стороны Ростовской области, были уничтожены недалеко от местного НПЗ. Очевидцы сообщили о характерных звуках беспилотников ВСУ и вспышках в небе. Официальных комментариев от властей и данных о пострадавших или разрушениях пока нет.
Вероятно, атака украинских БПЛА была направлена на стратегический объект, однако точные цели дронов не подтверждены.
Ранее сообщалось, что россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА.
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Вероятно, атака украинских БПЛА была направлена на стратегический объект, однако точные цели дронов не подтверждены.
Ранее сообщалось, что россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА.
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Мария Моисеева