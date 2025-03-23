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Россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА

Хинштейн: При атаке БПЛА ВСУ в курском поселке Конышевка пострадала женщина
Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

Село Конышевка в Курской области подверглось атаке украинского беспилотника, пострадала женщина. Информацию сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.
Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, предотвратив его распространение на другие объекты.

Ранее сообщалось, что турбореактивный самолёт Аэрмакки MB-326 разбился во время авиашоу West Coast в муниципалитете Салданья-Дей (ЮАР). Пилот не успел катапультироваться и погиб.

Также передавалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.

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Журналист Боуз назвал самую большую угрозу миру на Украине
Журналист Боуз заявил, что миру на Украине угрожает Европа, а не РФ
22 марта 2025, 22:36

Фото: iStock/ artJazz

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что более всего миру на Украине угрожает Европа, а не Российская Федерация. Об этом он написал в соцсети Х.
«Европейцы — самая большая угроза миру. Не Россия, и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе», — обратил внимание Чей Боуз.

Журналист прокомментировал материал издания The Financial Times (FT) о планах стран Евросоюза (ЕС) перевооружения в следующие 5-10 лет. Он сказал, что политики ЕС — угроза мирному урегулированию конфликта из-за критики решения американского лидера Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.

Ранее директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что план о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы.

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Алаудинов рассказал об эвакуации брошенных тел бойцов ВСУ из Курской области
Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные тела бойцов ВСУ из Курской области
22 марта 2025, 21:08

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Российские бойцы эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ с освобождённой территории Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее он рассказывал агентству, что украинские военные бросали раненых сослуживцев по приказу командования во время отступления из российского региона.

Алаудинов отметил, что сейчас тела украинских бойцов собирают солдаты ВС РФ. Он подчеркнул, что валяющиеся трупы неприемлемы, а если военнослужащий ВСУ уже умер, то он не является врагом.

«Мы должны быть гуманнее», – подчеркнул командир.
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#военные
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#курская область
#апти алаудинов
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WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа
22 марта 2025, 18:16

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Украинские военные начали отступление в Курской области ещё до того, как получили официальный приказ от командования. Практически оно началось сразу после проведения российскими штурмовиками операции «Поток».
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на старшего сержанта ВСУ, непосредственно участвовавшего в боевых действиях на территории российского региона. В публикации отмечается, что уже к концу февраля Россия перекрыла практически все пути снабжения с украинской территории, выцеливая дронами и артиллерией любые попытки перемещения по ставшей уже известной «дороге смерти» (трасса Суджа — Юнаковка - прим. ред.).

После того, как отряд собеседника газеты услышал, что российские военные прорвали линию обороны ВСУ, пробравшись им в тыл через трубу 8 марта, в рядах военных началась паника.

«Некоторые полевые командиры приказали своим подчинённым отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров», — добавил сержант, явно уважая такое решение за стремление сохранить солдатские жизни.

Исход начался не по приказу, а под влиянием инстинкта самосохранения, здравого смысла и стремления выжить, подводят итог авторы материала.

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#россия
#военные
#трасса
#8 марта
#всу
#курская область
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Дрон ВСУ атаковал автомобиль российских полицейских в Запорожской области
ТАСС: дрон ВСУ атаковал полицейский автомобиль в Каменке-Днепровской
22 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/blinow61

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль полиции в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.
Отмечается, что атака на служебный автомобиль полиции была осуществлена ВСУ в районе 12:00 в субботу, 22 марта. Автомобиль получил значительные повреждения. Правоохранители, к счастью, не пострадали.

Также в этот же день была зафиксирована атака беспилотника рядом с отделением полиции.

Ранее сообщалось, что десятилетний житель Курской области украл боекомплект ВСУ и передал российским военным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#автомобиль
#дрон
#всу
#запорожская область
#атака
#сво
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ТАСС: Солдатам ВСУ угрожали расстрелом в случае отступления из-под Суджи
22 марта 2025, 14:35

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Вооружённых силах Украины солдатам угрожают репрессиями вплоть до расстрела за отступление из Курской области. Об этом рассказали представители российских силовых структур.
В суджанском приграничье региона РФ ещё остаются отдельные группировки 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, сообщили силовики корреспонденту ТАСС. В основном в их составе насильно мобилизованные военнослужащие.

«Командование запретило солдатам отступать в Сумскую область», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, отходящим подразделениям угрожают заградительным артиллерийским огнём и репрессиями после ухода с передовой. Тем не менее, массовое отступление частей ВСУ из Курской области продолжается, подчеркнули представители российских силовых структур.

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#всу
#рф
#курская область
#солдаты
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