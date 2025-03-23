Россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА

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Село Конышевка в Курской области подверглось атаке украинского беспилотника, пострадала женщина. Информацию сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, предотвратив его распространение на другие объекты.
Ранее сообщалось, что турбореактивный самолёт Аэрмакки MB-326 разбился во время авиашоу West Coast в муниципалитете Салданья-Дей (ЮАР). Пилот не успел катапультироваться и погиб.
Также передавалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.
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