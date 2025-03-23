CNN Türk: Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Имамоглу за терроризм

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Генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме. Информацию телеканала CNN Türk передает ТАСС.
Судебное решение по запросу пока не принято — его огласят позднее. Имамоглу, ранее уже сталкивавшийся с политическими преследованиями, может оказаться за решёткой, если суд удовлетворит требование прокуратуры.
В рамках двух уголовных производств против мэра выдвинуты обвинения в организации преступных схем и связях с террористическими группировками. Детали дел не раскрываются, но эксперты связывают инициативу с эскалацией противостояния между властями и оппозицией.
20 марта сообщалось, что в Турции вспыхнули акции протеста с использованием кастрюль после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Проходил так называемый «кастрюльный бунт».
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В рамках двух уголовных производств против мэра выдвинуты обвинения в организации преступных схем и связях с террористическими группировками. Детали дел не раскрываются, но эксперты связывают инициативу с эскалацией противостояния между властями и оппозицией.
20 марта сообщалось, что в Турции вспыхнули акции протеста с использованием кастрюль после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Проходил так называемый «кастрюльный бунт».
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Мария Моисеева