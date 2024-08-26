Mash: Не менее 20 машин пострадали при атаке украинских БПЛА на Энгельс

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Как минимум 20 автомобилей получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в городе Энгельс Саратовской области. Инцидент произошёл около шести часов утра по местному времени.
Как сообщает телеграм-канал Mash, атаку БПЛА отразили силы противовоздушной обороны. Осколки сбитого дрона упали во дворе жилого дома. В результате повреждения получили припаркованные там автомобили. На кадрах видеозаписи, снятой очевидцами, видны осколки на асфальте, оставшиеся после атаки беспилотника. У машин выбиты стёкла и помята крыша. Также заметны повреждения на фасаде здания.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов