Mash: Несколько бронегррупп ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

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Несколько моторизированных групп ВСУ с десантом на броне попытались прорваться на территорию Белгородской области. Это произошло в приграничном Краснояружском районе, который до этого интенсивно обстреливался.
Бронированная техника противника продвигалась с территории Сумской области Украины, сообщает телеграм-канал Mash. Враг был замечен у населённых пунктов Прилесье, Графовка и Демидовка. Это на стыке Белгородской и Курской областей. Начался бой, часть техники ВСУ была уничтожена, горит как минимум один танк. Кроме того, уничтожены БМП, бронированная машина и несколько солдат. Противник отступил в лесополосу, которую сейчас интенсивно обстреливает российская артиллерия.
ВСУ начали стягивать войска и боевую технику в район Прилесья ещё ночью. Инженерные службы вели работы по разминированию приграничной территории. После обстрелов Краснояружского района началась попытка вторжения. Пока замысел противника не вполне ясен. Возможно это просто отвлекающий манёвр или прощупывание обороны с целью определить слабые места. Подчёркивается, что оккупанты получили отпор, а ситуация находится под контролем российских войск.
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ВСУ начали стягивать войска и боевую технику в район Прилесья ещё ночью. Инженерные службы вели работы по разминированию приграничной территории. После обстрелов Краснояружского района началась попытка вторжения. Пока замысел противника не вполне ясен. Возможно это просто отвлекающий манёвр или прощупывание обороны с целью определить слабые места. Подчёркивается, что оккупанты получили отпор, а ситуация находится под контролем российских войск.
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Александр Бойцов