Под Красноармейском ВС РФ уничтожили женскую группу штурмовиков ВСУ

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Группа военных 425-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена при попытке прорыва и десантирования с использованием бронетехники под Красноармейском (украинское название — Покровск - прим. ред.). К удивлению российских бойцов, подразделение состояло исключительно из женщин-штурмовиков.
Об этом эпизоде боевых действий корреспонденту ТАСС рассказали в силовых структурах. Украинские военные попали под удар артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с бронетехники, которая доставила их на передний край. Кроме женщин-штурмовиков, уничтожен также и экипаж машины, доставившей их на позиции.
В распоряжении агентства также есть видеозапись последствий удара по украинской бронетехнике и десанту. На кадрах видна разбитая бронированная машина и уничтоженное женское штурмовое подразделение.
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«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали силовики.
В распоряжении агентства также есть видеозапись последствий удара по украинской бронетехнике и десанту. На кадрах видна разбитая бронированная машина и уничтоженное женское штурмовое подразделение.
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Александр Бойцов