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Под Красноармейском ВС РФ уничтожили женскую группу штурмовиков ВСУ

Фото: istockphoto/dr_evil

Фото: istockphoto/dr_evil

Группа военных 425-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена при попытке прорыва и десантирования с использованием бронетехники под Красноармейском (украинское название — Покровск - прим. ред.). К удивлению российских бойцов, подразделение состояло исключительно из женщин-штурмовиков.
Об этом эпизоде боевых действий корреспонденту ТАСС рассказали в силовых структурах. Украинские военные попали под удар артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с бронетехники, которая доставила их на передний край. Кроме женщин-штурмовиков, уничтожен также и экипаж машины, доставившей их на позиции.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали силовики.

В распоряжении агентства также есть видеозапись последствий удара по украинской бронетехнике и десанту. На кадрах видна разбитая бронированная машина и уничтоженное женское штурмовое подразделение.

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«СВ»: Боевик ВСУ Колодий рассказал, как его учили «правильно» сдаваться в плен
18 марта 2025, 10:17

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, как в период подготовки ему с сослуживцами объясняли правила сдачи в плен и обучали поведению в плену. По словам солдата, с ними специально занимался психолог.
Видеозапись допроса украинца опубликовал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к воинской группировке «Север» Вооружённых сил РФ. Именно подразделения этой группы освобождали от ВСУ Курскую область, где Колодий и попал в плен.

«Никогда не врите, говорите всю правду... сдавайте всех. Врать смысла нет, всё проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — вспоминает военнопленный советы психолога.

Ранее попавшие в плен украинские солдаты рассказывали, что командиры пугали их российским пленом, предрекали пытки и издевательства. Попав в плен, они были очень удивлены человеческим отношением со стороны российских бойцов и хорошими условиями содержания. Известен случай, когда группа украинских военнопленных устроила голодовку, протестуя против их возвращения на родину.

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Контрнаступление ВС РФ в Торецке и бои под Суджей: последние новости СВО 18 марта
18 марта 2025, 10:11

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Российские войска демонстрируют успехи на различных фронтах, от Запорожья до Торецка, преодолевая сопротивление противника и восстанавливая инициативу. О ключевых событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области сохраняется напряженная ситуация: российские войска ведут интенсивные бои с Вооруженными силами Украины в районе села Гуево. По информации военных источников, противник активно стягивает резервы, пытаясь удержать свои позиции. В то же время ВСУ наносят артиллерийские удары по населенным пунктам, ранее освобожденным российской армией, что свидетельствует о намерении Киева остановить продвижение российских сил. Параллельно продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над Гоголевкой — стратегически важным селом, расположенным рядом с трассой Суджа — Юнаковка. В Сумской области, на участке, где российские силы сделали прорыв, продолжаются бои за Басовку, где ВСУ также перебрасывают дополнительные силы для противодействия наступлению.

В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ
В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ

Торецкое направление

На Торецком направлении складывается благоприятная ситуация для Вооружённых сил ВС РФ. Ввод в бой частей 150-й мотострелковой дивизии, как указывает Подоляк, стал ключевым фактором, изменившим баланс сил. Даже украинские источники признают, что попытка ВСУ провести контрнаступление с целью отрезать северо-западную часть Торецка оказалась неудачной.

В настоящее время российские подразделения методично очищают территории, куда противнику удалось ранее проникнуть и закрепиться. Процесс идет медленно, но уверенно, и инициатива полностью перешла к ВС РФ. Однако аналитик предупреждает, что у ВСУ всё еще имеются резервы, что может привести к временным контратакам.


Херсонское направление

На Херсонском направлении российские силы сосредоточили свои усилия на нейтрализации огневых позиций противника. Регулярные удары беспилотников наносятся по станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ), транспортным средствам и укреплениям ВСУ. В ответ украинские войска произвели обстрел девяти сёл региона, выпустив 39 снарядов, что привело к трагическим последствиям: в Голопристанском районе пострадал восьмилетний ребёнок. Также в Новой Каховке после атаки украинского дрона загорелся жилой дом, однако пожар удалось быстро локализовать.

Фото: iStock/bbsferrari

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска продолжают укреплять свои позиции, добиваясь успехов предыдущих дней. Клин, образованный между населёнными пунктами Шевченко и Вольное Поле, позволил перерезать важные пути снабжения ВСУ в Новосёлки. По неподтверждённым данным, противник начал отвод своих сил с занимаемых позиций, однако эта информация требует официального подтверждения. Тем временем на участке севернее Бурлацкого российские войска продвинулись более чем на километр в сторону села Весёлое, атакуя его с юго-востока. Западнее Константинополя продолжаются интенсивные бои, штурмовые группы подошли вплотную к укрепрайону ВСУ у Разлива.

«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области
«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области

Купянское направление

На южном фланге Купянского направления продолжается интенсивный штурм Богуславки. Российские войска укрепляются на окраинах села, несмотря на стойкое сопротивление со стороны ВСУ. В районе Петропавловки зафиксировано продвижение почти на километр в сторону Купянска, что усиливает давление на этот стратегически важный узел. На северном фланге ведётся работа по сближению двух плацдармов на реке Жеребец, что может создать условия для дальнейшего наступления.


Харьковское направление

На Харьковском направлении сохраняется позиционная борьба в районе Волчанска и Липцев. Российская авиация нанесла серию ударов по скоплениям противника вблизи Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов. Эти действия значительно усложняют снабжение украинских подразделений в регионе.

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В рамках проекта «Доброе дело» бригаде спецназа ВДВ передали тепловизоры и дроны
18 марта 2025, 10:01

Фото: Агеева Екатерина

Команда губернатора передала спецназу ВДВ тепловизоры и дроны, которые позволяют круглосуточно мониторить передвижение противника, выявлять замаскированные позиции и наносить удары по целям. Эта техника эффективно используется в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора ​и Правительства Московской области.
Оборудование военнослужащим передали в рамках проекта «Доброе дело» заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и генеральный директор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

«Мы очень гордимся дружбой с прославленной бригадой, которая базируется в Подмосковье. Постоянно находимся на связи с бойцами, командирами, знаем, как чувствуют себя ребята на передовой, что им нужно для выполнения боевых задач. Надеемся, что эти миниатюрные, но очень важные тепловизионные камеры, которые мы сегодня передаем, помогут бить врага еще эффективнее», — сказал Духин.

Фото: Агеева Екатерина

Екатерина Швелидзе напомнила, что проект «Доброе дело» был запущен в Подмосковье в апреле 2022 года по инициативе школьников, а губернатор Андрей Воробьев оказал поддержку.

«Вот уже почти 3 года мы собираем и отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт, мирным жителям в новые и приграничные регионы. Мы часто встречаемся с военными, которые говорят, что помощь из дома — это не только технические изделия, необходимые для выполнения боевых задач. Это еще забота и тепло, придающие бойцам дополнительные силы. За каждой такой отправкой стоят тысячи маленьких и больших добрых дел, все они — вклад в нашу общую Победу», — отметила Швелидзе.

В Московской области работает 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. За почти три года в рамках проекта «Доброе дело» отправлено более 7,7 тысяч тонн груза в зону СВО, новые регионы и приграничные территории, включая более 160 рейсов.

Фото: Агеева Екатерина

Компания-производитель молочной продукции, которая давно оказывает поддержку фронту, также передала партию дронов для спецназа ВДВ.

Дроны пользуются большим спросом «за лентой». Современные технологии обеспечивают высокое качество изображения и используются для уничтожения противника.

«От лица разведчиков нашей бригады хочу выразить огромную благодарность за помощь. Дроны сейчас — неотъемлемая часть боевых действий. В переданных нам БПЛА отличная камера и система стабилизации, которая позволяет бойцу даже с минимальными навыками пилотирования эффективно ими управлять», — рассказал один из бойцов.

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#доброе дроны
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Бойцы «Ахмата» обнаружили в Судже зажигалку солдата ВСУ с посланием «с того света»
В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку солдата ВСУ с посланием с того света
18 марта 2025, 09:52

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

Бойцы российского спецназа «Ахмат» обнаружили в курской Судже зажигалку бойца ВСУ с посланием «с того света». Фотографию находки опубликовал в своём Telegram-канале командир подразделения с позывным Аид.
На зажигалку нанесены изображение военного лётчика и надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?».

Аид ответил на этот вопрос словами: «Тебе виднее». Командир «Ахмата» отметил, что зажигалка принадлежала военнослужащему ВСУ, который был ликвидирован во время освобождения Суджи.

Ранее жительница Суджи Людмила Каплунова рассказала РИА Новости, что ей приходилось растапливать снег и собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды.

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#курская область
#военные
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Губернатор Гладков заявил о сложной обстановке из-за обстрелов ВСУ приграничных районов
Гладков: В Краснояружском районе сложная обстановка из-за обстрелов ВСУ
18 марта 2025, 09:33

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заметно активизировались и наносят массированные артиллерийские и миномётные удары по приграничным территориям Белгородской области. Особенно тяжёлая оперативная обстановка сложилась в Краснояружском районе.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что противник постоянно и активно обстреливает Краснояружский район. Других подробностей обстрелов и их возможных последствий руководитель областной администрации не привёл.

Он также добавил, что все оперативные службы и ведомства, в первую очередь, министерство обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», силы самообороны, глава района, заместитель губернатора, все находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. Губернатор пообещал подробно информировать население Белгородской области об изменениях обстановки.

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#Вячеслав Гладков
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