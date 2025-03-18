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Российские войска демонстрируют успехи на различных фронтах, от Запорожья до Торецка, преодолевая сопротивление противника и восстанавливая инициативу. О ключевых событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская областьВ Курской области сохраняется напряженная ситуация: российские войска ведут интенсивные бои с Вооруженными силами Украины в районе села Гуево. По информации военных источников, противник активно стягивает резервы, пытаясь удержать свои позиции. В то же время ВСУ наносят артиллерийские удары по населенным пунктам, ранее освобожденным российской армией, что свидетельствует о намерении Киева остановить продвижение российских сил. Параллельно продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над Гоголевкой — стратегически важным селом, расположенным рядом с трассой Суджа — Юнаковка. В Сумской области, на участке, где российские силы сделали прорыв, продолжаются бои за Басовку, где ВСУ также перебрасывают дополнительные силы для противодействия наступлению.
В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ
Торецкое направлениеНа Торецком направлении складывается благоприятная ситуация для Вооружённых сил ВС РФ. Ввод в бой частей 150-й мотострелковой дивизии, как указывает Подоляк, стал ключевым фактором, изменившим баланс сил. Даже украинские источники признают, что попытка ВСУ провести контрнаступление с целью отрезать северо-западную часть Торецка оказалась неудачной.
В настоящее время российские подразделения методично очищают территории, куда противнику удалось ранее проникнуть и закрепиться. Процесс идет медленно, но уверенно, и инициатива полностью перешла к ВС РФ. Однако аналитик предупреждает, что у ВСУ всё еще имеются резервы, что может привести к временным контратакам.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские силы сосредоточили свои усилия на нейтрализации огневых позиций противника. Регулярные удары беспилотников наносятся по станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ), транспортным средствам и укреплениям ВСУ. В ответ украинские войска произвели обстрел девяти сёл региона, выпустив 39 снарядов, что привело к трагическим последствиям: в Голопристанском районе пострадал восьмилетний ребёнок. Также в Новой Каховке после атаки украинского дрона загорелся жилой дом, однако пожар удалось быстро локализовать.
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Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска продолжают укреплять свои позиции, добиваясь успехов предыдущих дней. Клин, образованный между населёнными пунктами Шевченко и Вольное Поле, позволил перерезать важные пути снабжения ВСУ в Новосёлки. По неподтверждённым данным, противник начал отвод своих сил с занимаемых позиций, однако эта информация требует официального подтверждения. Тем временем на участке севернее Бурлацкого российские войска продвинулись более чем на километр в сторону села Весёлое, атакуя его с юго-востока. Западнее Константинополя продолжаются интенсивные бои, штурмовые группы подошли вплотную к укрепрайону ВСУ у Разлива.
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Купянское направлениеНа южном фланге Купянского направления продолжается интенсивный штурм Богуславки. Российские войска укрепляются на окраинах села, несмотря на стойкое сопротивление со стороны ВСУ. В районе Петропавловки зафиксировано продвижение почти на километр в сторону Купянска, что усиливает давление на этот стратегически важный узел. На северном фланге ведётся работа по сближению двух плацдармов на реке Жеребец, что может создать условия для дальнейшего наступления.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении сохраняется позиционная борьба в районе Волчанска и Липцев. Российская авиация нанесла серию ударов по скоплениям противника вблизи Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов. Эти действия значительно усложняют снабжение украинских подразделений в регионе.
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