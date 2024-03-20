Mash опубликовал видео встречи белгородскими пограничниками украинской ДРГ

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Экшн-камера на каске пограничника в белгородской области сняла встречу украинской ДРГ в селе Сподарюшино Белгородской области. Видео опубликовал Mash.
Два дня потребовалось российским бойцам на то, чтобы выбить диверсантов из населенного пункта. Сейчас командир российской группы с позывным «Монако» вместе с сослуживцами проходит лечение в Питере. По их словам, обстановка в Грайворонском районе напряжённая. Однако они утверждают, что диверсантов в Белгородской области сейчас нет.
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