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Пара российских снайпера за одну минуту ликвидировали на Харьковском направлении группу польских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали группу наёмников из Польши из 12 человек, среди которых также находился майор регулярной польской армии в отставке.
Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении замечены наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он уточнил, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много, отметил Рогов.
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Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.
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Элина Позднякова