ВС РФ полностью зачистили Козинку от остатков украинских диверсантов

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Российские силы полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — говорится в сообщении Минобороны России.
Уточняется, что в настоящее время российские силы проводят мероприятия по предотвращению заходы вражеских ДРГ на территорию России.
Напомним, вражеские ДРГ увеличили попытки прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях. Самые ожесточенные бои с диверсантами проходили в белгородском селе Козинка.
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Элина Позднякова