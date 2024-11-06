В аэропорту Домодедово задержали наёмника ВСУ из Армении

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В столичном аэропорту Домодедово правоохранители задержали гражданина Армении Армена Баляна. Он находился в розыске с августа, когда ему заочно было предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В ведомстве отметили, что наёмника задержали при попытке проникновения на территорию России. Следователи установили, что Балян в ноябре 2022 года прибыл на Украину через Молдавию. До декабря 2023 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области, получая за это денежное вознаграждение.
Наёмник полностью признал свою вину и подтвердил установленные следствием факты. Он рассказал, что получил несколько ранений, а часть, в которой он служил, была расформирована, так как из-за больших потерь в ней почти никого не осталось. Басманный районный суд города Москвы отправил Баляна под арест.
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