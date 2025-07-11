Mash: российские хакеры взломали систему ВСУ по управлению войсками «Дельта»
Российские хакеры получили доступ к главной программе ВСУ по управлению войсками — «Дельта». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Эта система с 2023 года служит своего рода «цифровым мозгом» украинской армии, объединяя данные с дронов, спутников, разведки в реальном времени. Однако ее размещение в интернет-облаке за пределами страны не защитило от взлома — хакеры скачали всю информацию, которой обладало украинское командование.
ГУР Украины уже проводит аудит безопасности после лишения системы «Вираж ПВО» и других программ, предназначенных для мониторинга воздушного пространства. Также отмечается, что украинские военные якобы продают доступы к различным системам ВСУ.
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