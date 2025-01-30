Mash: силы ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области, раздался громкий взрыв

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Силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили Telegram-каналу Mash о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».
Также в интернет выкладывают кадры пожара. Точное место возгорания еще не определено, официальной информации не поступало.
Ранее, 30 декабря 2024 года, украинцы уже пытались нанести удар по «Дружбе», но тогда им не удалось повредить нефтепровод.
29 января сообщалось, что российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
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Российские войска приблизились к Днепропетровской области
Ранее, 30 декабря 2024 года, украинцы уже пытались нанести удар по «Дружбе», но тогда им не удалось повредить нефтепровод.
29 января сообщалось, что российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
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Российские войска приблизились к Днепропетровской области
Мария Моисеева