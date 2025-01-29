Российские войска приблизились к Днепропетровской области

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Бойцы ВС РФ продолжают успешно наступать в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Отмечается, что российские войска закрепились в центре населённого пункта Удачное, после чего продолжили продвижение вперёд.
Ранее командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик сообщил, что ВС РФ практически достигли Днепропетровской области. По его данным, до границ украинского региона осталось порядка пяти километров.
Военкор Юрий Котенок также сообщал, что на фоне активного продвижения российских военных ВСУ начали стягивать резервы к Днепропетровской области, а также к административной границе ДНР.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик сообщил, что ВС РФ практически достигли Днепропетровской области. По его данным, до границ украинского региона осталось порядка пяти километров.
Военкор Юрий Котенок также сообщал, что на фоне активного продвижения российских военных ВСУ начали стягивать резервы к Днепропетровской области, а также к административной границе ДНР.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова