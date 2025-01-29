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Российские войска приблизились к Днепропетровской области

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ продолжают успешно наступать в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Отмечается, что российские войска закрепились в центре населённого пункта Удачное, после чего продолжили продвижение вперёд.

Ранее командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик сообщил, что ВС РФ практически достигли Днепропетровской области. По его данным, до границ украинского региона осталось порядка пяти километров.



Военкор Юрий Котенок также сообщал, что на фоне активного продвижения российских военных ВСУ начали стягивать резервы к Днепропетровской области, а также к административной границе ДНР.

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На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат

Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#украина
#россия
На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат
29 января 2025, 18:32

Фото: iStock/Panama7

На Украине арестовали всё имущество сына бывшего президента страны Петра Порошенко* Алексея* из-за неявки в военкомат. Об этом сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких в своих соцсетях.
Он отметил, что миллиардер Алексей Порошенко* не нашёл денег, чтобы выплатить штраф за уклонение от военной службы, поэтому теперь с него в принудительном порядке будет взыскана 51 тысяч гривен. Также сообщается, что всё его имущество уже арестовано.

В декабре сына бывшего президента Украины объявили в национальный розыск. Его дважды вызывали в военкомат – 4 сентября и 21 октября. Однако он не явился. У Порошенко-младшего* имеется звание лейтенанта запаса.

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*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#военкомат
#украина
#арест
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Высказывания о России и гнев украинцев: за что Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ и как сейчас живет Андрей Данилко
29 января 2025, 17:45

Верка Сердючка (фото: социальные сети)

Андрей Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, на Евровидении-2023 заявил, что окончательно разрывает связи с Россией, где когда-то стал звездой и заработал миллионы. Несмотря на успех, он решил больше не иметь ничего общего с российским шоу-бизнесом. Но и в Украине артист надолго не остался — он уехал за границу, где продолжает строить свою карьеру. Как сейчас живёт и чем занимается Верка Сердючка — расскажет «Радио 1».

Биография Сердючки


Андрей Данилко родился в обычной семье в Полтаве. Его мать работала маляром, отец был водителем, но рано ушёл из жизни — мальчику тогда было всего семь лет.

«Когда папа устраивал вечерние концерты после полуночи… Знаешь, я всегда боялся стука в окно и фразы отца: "Света, давай побеседуем". Вот это слово "побеседуем"… Я понимал, что мне минуту ещё полежать и я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку, бегу к таксофону и набираю 02: "Выезжайте". Он меня раз ударил и извинился», — поделился артист в одном из интервью.

После смерти супруга маме Андрея приходилось целыми днями работать, чтобы прокормить сына и дочь.

С детства Андрей мечтал о сцене: играл в КВН, занимался в театральной студии, а нотную грамоту и музыкальные инструменты освоил, вдохновившись группой «Ласковый май», в которую хотел попасть. Хотя этой мечте не суждено было сбыться, спустя годы продюсер группы Андрей Разин разрешил Верке Сердючке исполнять их хиты, включая «Белые розы».

Андрей Данилко (фото: социальные сети)

Карьера артиста


Впервые зрители увидели Сердючку 8 марта 1991 года. Тогда это был всего лишь сценический номер — Верка выступала в образе проводницы. В те годы Данилко примерял и другие роли, например, милиционера. Однако настоящая музыкальная карьера Сердючки началась в 1996 году, когда она запела.

Одна из первых известных песен — «Я рождена для любви». Именно с неё начался путь к всенародной популярности.

Кроме того, Данилко поступил в Киевское эстрадно-цирковое училище, но долго там не задержался — его отчислили за неуспеваемость. И он решил покорять российскую сцену, и этот выбор стал для него настоящим социальным лифтом.

В то время многим казалось, что Сердючка — скорее российский артист, чем украинский. Однако на родине к Данилко относились неоднозначно: его критиковали за образ Сердючки, считая, что он высмеивает украинскую культуру и язык. Но, несмотря на это, артист продолжал свой путь, не обращая внимания на нападки.

«Я же всегда знаю, как и что может сказать и сыграть Сердючка. В её образе могу так трагедию сыграть, что зритель будет обливаться слезами. То есть набор красок Верки я знаю досконально. Но когда я — это я, у меня происходит жуткий зажим. Абсолютно дурацкая ситуация, которая меня жутко раздражает! Не потому, что не могу! Я себя не знаю! Сердючка может всё, а Данилко — нет», — признавался артист в беседе с «КП».

Верка Сердючка (фото: социальные сети)

Верка Сердючка про СВО


Спустя годы Андрей Данилко развеял сомнения вокруг знаменитой строчки из песни, прозвучавшей в финале Евровидения-2007. Долгое время обсуждалось, что именно он пел — «Lasha Tumbai» или всё же «Russia, goodbye».

Однако на Евровидении-2023 артист дал понять: ответ очевиден.

Внеконкурсное выступление Сердючки окончательно расставило всё по местам. Данилко больше не скрывает своего отношения к России и её гражданам, открыто выражая свою позицию.

«Я полностью закрыл дверь в Россию. Может быть, в старости, на инвалидной коляске, скажу россиянам: ваши родители слушали "Хорошо, всё будет хорошо"», — сказал он для одного из украинских патриотических изданий.

Кроме того, Андрей выразил своё мнение о решении некоторых украинских звёзд остаться в России после начала специальной военной операции. Он отметил, что не собирается критиковать своих коллег, но при этом не может понять их выбор.

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Скандалы из-за русского языка


Одно из последних интервью Андрей Данилко дал в конце июля 2024 года латвийскому телеканалу LTV Ziņu Dienests. В ходе беседы он сделал неожиданное заявление, подчеркнув, что отказаться от русского языка «невозможно».

«Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой [Вайкуле]?.. Язык дан для коммуникации», — сказал он.

Артист также отметил, что перевести его знаменитый хит «Все будет хорошо» на украинский язык оказалось бы слишком сложным, так как этот перевод не смог бы передать всего смысла песни.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал Андрея за нежелание выступать на украинском языке.

«Андрей Данилко — гениальный актер, но мне безразличны его мысли по поводу философских, фундаментальных вопросов. Он просто так себя выгораживает, считает, что его русскоязычное творчество прекрасно», — высказался Кондратюк.

Верка Сердючка (фото: социальные сети)

Кроме того, на одном из концертов, когда Данилко исполнил песню не на украинском, зрительница начала выкрикивать возмущенные реплики и спрашивать, почему он не использует родной язык в своём выступлении. В ответ на это артист прервал концерт и резко попросил женщину замолчать.

«Ты что, выпила лишнего, милочка? Если не прекратишь ругаться, тебя сейчас выведут отсюда. Есть рыбка, балычок, закуски всякие — вот и закусывай», — ответил Данилко.

Вызвал недовольство у соотечественников


В итоге многие украинцы выразили недовольство его поведением. В соцсетях началась волна критики, и артиста начали упрекать за то, что он не исполняет свои хиты на родном языке. Некоторые пользователи обвинили не только Данилко, но и тех, кто продолжал поддерживать его.

Кроме того, украинской аудитории не нравятся постоянные упоминания России в высказываниях Андрея Данилко. Они подозревают, что он стремится сохранить связи с российскими артистами, надеясь в будущем вернуться на российскую сцену. Его также упрекают в жажде денег, утверждая, что ради дополнительного дохода Данилко готов пойти на всё.

Андрей Данилко (фото: социальные сети)

Где сейчас Верка Сердючка


Данилко много гастролировал по всему миру, включая ОАЭ, Германию, США, Израиль и Восточную Европу. Однако на родине его часто критиковали, считая, что он выступает больше для богатых россиян, так как украинские эмигранты якобы не могут себе позволить такие концерты.

В январе 2024 года за политические высказывания он получил штраф в ОАЭ, и ему даже запретили въезд в страну.

Однако сам артист стал более осторожным в выражениях и теперь избегает резких русофобских высказываний. В одном из последних интервью он даже коснулся темы возможного мира с Россией, что также привлекло внимание и вызвало обсуждения.

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Участники СВО смогут дистанционно оформить выплату 500 тыс. рублей вместо земли
29 января 2025, 13:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Участники СВО из Подмосковья теперь могут в электронном виде оформить выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Эта мера поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов стала доступна в Московской области с 1 января, напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня запустили новую услугу на региональном портале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально простым. Подать заявление и подгрузить документы можно электронно», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату смогут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. При этом на день завершения своего участия в спецоперации они должны иметь место жительства в Московской области.

Поддержка коснётся и семей участников специальной военной операции, погибших от ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в специальной военной операции.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке

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«Мама и папа всегда рядом»: Мария Погребняк поздравила сына с совершеннолетием
Мария Погребняк трогательно поздравила старшего сына Артёма с совершеннолетием
29 января 2025, 13:41

Артём, Владимир и Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Старший сын Павла и Марии Погребняк Артём стал совершеннолетним. Мама очень тепло и трогательно поздравила ребёнка с днём рождения, посвятив ему большой пост.
«Артем, ты мой первенец, мой старший сын, и, помимо этого, ты для меня самый близкий и верный друг. У нас нет секретов — мы доверяем и вдохновляем друг друга», — написала известная российская певица, блогерша и бизнес-леди.

Многодетная мама назвала своего старшего сына олицетворением всех своих надежд и устремлений. Также она отметила, что Артём очень любящий, внимательный, воспитанный и умный парень.

Нынешний именинник — старший из трёх братьев, родившихся в семье известного российского футболиста Павла Погребняка («Спартак, «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Тосно», «Урал», сборная России) и Марии. От первого мужа женщин воспитывает ещё младших Алексея и Павла. В 2023 году звёздная пара рассталась после 17 лет брака.

Через девять месяцев после громкого разрыва она получила предложение руки и сердца от бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре прошлого года у пары родился сын Владимир.

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Spectator: Путин будет уверен в победе на переговорах с Киевом
29 января 2025, 12:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Армия России быстро наступает, ВСУ терпят одно поражение за другим из-за кадрового дефицита в частях и полного хаоса в коммуникациях между подразделениями. В то же время, на Украине всё больше людей склоняются к компромиссам в обмен на мир и безопасность.
В таких условиях российский лидер пойдёт на переговоры с Киевом в полной уверенности в победе своей страны. Об этом пишут обозреватели британского издания Spectator. В публикации отмечается, что сейчас российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году. За прошлый год под контроль России перешло свыше четырёх тысяч квадратных километров четыре важных города: Авдеевка, Селидово, Угледар и Курахово. Только за январь ВС РФ освободили 20 населённых пунктов.

В настоящее время численность ВСУ на линии боевого соприкосновения составляет около 250 тысяч солдат. Им противостоят двукратно превосходящие их силы противника, пишет автор статьи. Причём это численное превосходство постоянно увеличивается.

Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, чтобы на ее земле не было никаких натовских войск. Путин требует, чтобы НАТО отвела войска от своих восточных границ. Конечно, иностранное СМИ не могло не намекнуть на возможные дальнейшие агрессивные планы России. Но вывод очевиден: миру на Украине — быть, причём на условиях Москвы. Даже руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* накануне заявил, что существование страны окажется под угрозой, если до лета не начнутся мирные переговоры.

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#угледар
#переговоры
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ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Новоелизаветовка в ДНР
29 января 2025, 12:22

Фото: iStock/zim286

Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Село Елизаветовка располагается в западу от Селидово. Его освобождение позволит российским войскам расширить плацдарм к юго-западу от Красноармейска. Также это позволит обойти украинские укрепления, расположенные к северу от линии Украинка – Новоелизаветовка – Надеждинка – Котляровка.

Также из сводки ведомства следует, что бойцы Центральной группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.

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#сво
#село
#всу
#атака
#минобороны рф
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Зеленский обиделся на Путина за слова о его нелегитимности
Зеленский в ответ на слова Путина о нелегитимности призвал Запад сплотиться
29 января 2025, 10:36

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обиделся на слова президента России Владимира Путина о его нелегитимности и заявил, что российский лидер просто «боится переговоров с сильными личностями».
По мнению Зеленского, Путин «боится переговоров с сильными личностями», а его главной целью является затягивание боевых действий. Глава киевского режима также заявил, что российский президент не может «противостоять настоящему давлению лидеров».

«И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно — все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что переговоры между Москвой и Киевом не будут являться легитимными, если провести их в ближайшее время, так как полномочия лидера Украины давно истекли, и он не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией.

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Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО
29 января 2025, 10:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Активные боевые действия продолжаются в районах Угледара, Андреевки и Купянска, где российские войска добились определённых тактических успехов. Также наблюдаются постоянные обстрелы на Херсонском направлении. Российские силы применяют беспилотники для уничтожения артиллерийских позиций и контроля логистических маршрутов ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области в районе Николаево-Дарьино российские десантные подразделения занимаются зачисткой лесных полос от украинских войск. После нескольких неудачных контратак со стороны ВСУ их активность снизилась, однако вероятность новых попыток вернуть утраченные позиции всё ещё сохраняется. В окрестностях Свердликово российские части продолжают штурмовать укреплённые позиции ВСУ в лесных массивах.

На участке Никольский – Кругленькое разгорелись особенно ожесточённые бои. По информации с мест, в ночь на 29 января украинское командование перебросило в Суджанский район свыше 100 десантников, которые сразу же начали контратаку на позиции российских войск в районе хутора Никольский. Однако атака была встречена интенсивным огнём и успешно отбита.

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На Украине не надеются на скорое завершение конфликта

В районе Плехово украинские подразделения предприняли попытку вернуть контроль над селом, но столкнулись с сильным сопротивлением и понесли значительные потери, что вынудило их отступить. На подступах к Куриловке продолжаются ожесточённые бои. Сообщается, что российские войска смогли вытеснить противника с нескольких опорных пунктов, включая укрепления в самом посёлке и в окрестных лесах.


Россию за ночь атаковали более 100 беспилотников


В ночь на 29 января средства противовоздушной обороны России перехватили 104 беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Это стала вторая по величине атака с начала года.

Наибольшее количество дронов — 47 — было сбито над Курской областью. Кроме того, 27 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, и четыре — над Белгородской. Также по три БПЛА были сбиты над Нижегородской и Калужской областями, а по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.


Херсонское направление


На Херсонском направлении обстановка остаётся стабильно сложной. Российские войска продолжают наносить удары по артиллерии, технике и позициям Вооружённых сил Украины с помощью беспилотников. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать левобережную часть Херсонской области, выпустив за последние сутки 33 снаряда.


Запорожское направление


На Запорожском участке фронта ситуация остаётся без изменений. Российские операторы дронов усилили контроль над логистическими маршрутами противника в его тылу, продолжая атаки на цели в районе населённого пункта Преображенка, расположенного к северу от Орехова.
Фото: iStock/sommersby

Торецкое направление


В районе Торецка идут ожесточённые бои. Особенно напряжённая обстановка наблюдается на северной окраине города, где украинские силы пытаются удержать позиции в районе шахт «Торецкая» и «Фомиха». Ведутся активные действия с использованием дронов и дистанционное минирование всех возможных путей подхода.


Часовоярское направление


В Часов Яре российские войска добились тактических успехов в юго-западной части города. Однако ВСУ активно контратакуют на севере, и на некоторых участках российские подразделения были вытеснены с ранее занятых позиций.


Купянское направление


На Купянском направлении российские войска добились тактических успехов на южном участке, в районах Лозовой и Зеленого Гая. Минобороны РФ официально объявило об освобождении населённого пункта Двуречная, который расположен к северу от Купянска.

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#киев
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#атака
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 104 БПЛА ВСУ
29 января 2025, 07:38

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Брянской областью, 3 – над Нижегородской областью, 11 – над Смоленской областью, 7 – над Тверской областью, 4 – над Белгородской областью, 3 – над Калужской областью, один – над Ростовской областью и один – над Ленинградской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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