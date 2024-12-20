Mash: Тысячи тел убитых солдат ВСУ остаются в российских моргах

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Сегодня, 20 декабря, в Гомельской области произошёл очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Он, как и два предыдущих, был неравноценным: Киев получил 503 тела, а передал — 42.
Это 12-й обмен телами погибших, сообщает телеграм-канал Mash. За год российская сторона передала Украине 3 361 убитого. В Россию вернулись тела 535 погибших солдат. Из-за того, что потери с нашей стороны в разы меньше, Россия вынуждена передавать ВСУ кратно большее количество тел. Во-первых, чтобы скорее вернуть х родным. Во-вторых, чтобы освободить приграничные морги. По состоянию на ноябрь 2024 года, в них остаётся более восьми тысяч тел убитых украинских военных.
Тела погибших солдат ВСУ хранятся в моргах Белгородской, Ростовской и Курской областей, некоторые из них идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их рефрижераторами свозят в Ростовскую область. Когда там закончились места в моргах, для тел украинских военнослужащих были построены специальные ангары.
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Александр Бойцов