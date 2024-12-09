Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе текущего года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова.
Она также отметила, что обмен телами военных между Россией и Украиной будет продолжаться. По ее словам, родные погибших должны иметь возможность похоронить их. Министерства обороны обеих стран продолжают взаимодействовать по данному вопросу.
Москалькова также заявила, что удалось установить судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области. По ее словам, аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с Украиной для их возвращения в Россию.
24 января текущего года украинская сторона сбила российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Тогда погибли все пленные, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.
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