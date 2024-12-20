Россия и Украина обменялись телами погибших военных по схеме 503 на 42

В пятницу, 20 декабря, ВСУ выпускали в направлении Севастополя в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.