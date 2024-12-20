Россия и Украина обменялись телами погибших военных по схеме 503 на 42

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Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных по схеме 503 на 42. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Россия отдала Украине 503 тела и вернула на Родину тела 42 наших героев.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», на конец ноября общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, превышало четыре тысячи.
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«Обмен телами только что прошел между Россией и Украиной. Обмен прошел на границе с Украиной в Гомельской области Белоруссии», — написал Коц в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», на конец ноября общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, превышало четыре тысячи.
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Элина Позднякова