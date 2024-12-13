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«Все оставлены там, где лежали»: ВСУ бросили в Работино тела погибших сослуживцев

РИА Новости: ВСУ оставили тела погибших солдат в районе Работино
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Запорожской области, в районе села Работино, украинские боевики оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях.
РИА Новости сообщает подробности ситуации со ссылкой на разведчика с позывным «Белый» из группировки войск «Днепр». После того как силы РФ выбили противника из окопов, при осмотре местности были обнаружены многочисленные тела, оставленные без эвакуации.

«Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали. Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много», — рассказал «Белый».


Работино, расположенное на ореховском направлении, ранее считалось одним из главных пунктов контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев задействовал бригады стратегического резерва, прошедшие западную подготовку. Однако в мае 2023 года российские войска завершили освобождение села, которое стало одной из ключевых позиций на линии фронта.

10 декабря «Радио 1» передавало, что в Запорожской области хотят отстроить село Работино заново.

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ФБР угрожает Зеленскому: депутат Рады раскрыл детали сигнала Зеленскому
Дубинский: будущий глава ФБР Пател подал Зеленскому сигнал о переговорах
13 декабря 2024, 04:10

Фото: iStock/Ceri Breeze

Кандидат на пост директора ФБР, выдвинутый избранным президентом США, Кэш Пател дал сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости начать переговоры. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Пател намерен инициировать расследование против Зеленского.
По мнению Дубинского, это был своего рода ультиматум: Зеленскому предложили начать переговоры, иначе его может ждать серьёзное давление со стороны ФБР.

Ранее Пател сообщал, что хочет начать расследование с целью узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, которые ему выделили в качестве помощи от Вашингтона.

«Этим предложением Зеленскому предлагали подать знак, что он услышал и согласен. Однако наш «Громыко» снова сказал нет», — заявил Дубинский.
Депутат связал сигнал Патела с призывом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к рождественскому перемирию между Россией и Украиной, назвав это частью общего послания.

Но украинская сторона вновь отказалась от предложенного пути.

Ранее «Радио 1» передавало, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.

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Белгородский район атакован беспилотниками, есть раненый
13 декабря 2024, 01:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Белгородский район подвергся атаке вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела пострадал один мирный житель.
Мужчину с осколочными ранениями головы и рук в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу, откуда он был перевезён в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Также в районе посёлка Октябрьский атака украинского FPV-дрона привела к повреждению здания коммерческого объекта. Ещё один БПЛА был сбит системой ПВО над посёлком Разумное.

Оперативные службы планируют осмотреть места происшествий в светлое время суток.

Ранее сообщалось, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.

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Военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село
Военкор Романов: бойцы КНДР вытеснили ВСУ из Плехово в Курской области
13 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Курской области, в селе Плехово, в бою приняли участие бойцы северокорейского спецназа. Как сообщает военный корреспондент Владимир Романов в Telegram, силы КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом.
В результате операции противник понес значительные потери в Суджанском районе Курской области. Они превысили 300 человек.

«Прошлись как ураган, пленных не брали», — отметил Романов, говоря о бойцах КНДР.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев подтвердил данные Романова и уточнил, что северокорейские военные называют себя разветбатами и используют только легкое вооружение.



«Радио 1» напоминает, что 4 декабря в силу вступил договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, предусматривающий бессрочное сотрудничество и взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Ранее сообщалось о том, что в КНДР пообещали всегда быть с Москвой.

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#россия
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На Западе признали, что войска РФ достигли крупнейших успехов на Украине с 2022 года
NYT: войска РФ с рекордной скоростью прорывают ослабленные позиции ВСУ
13 декабря 2024, 00:17

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска демонстрируют значительное ускорение продвижения на территории Украины, отмечает New York Times. Это самый стремительный прогресс с 2022 года.
За последние месяцы они войска РФ захватили сотни квадратных миль, пользуясь численным и техническим превосходством для ослабления украинской обороны, столкнувшейся с нехваткой солдат.

«Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат», — пишет New York Times.
Особенно активны операции на восточном и южном направлениях фронта, где Россия использует стратегические преимущества для достижения своих целей. Успехи на поле боя могут укрепить переговорные позиции Москвы, особенно на фоне возможных политических изменений в США.

Издание также подчёркивает, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом Россия сможет вести переговоры с позиции силы, что увеличит шансы на обсуждение мирного урегулирования конфликта.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российский президент Владимир Путин практически достиг всех целей специальной военной операции. Донбасс навсегда потерян для Украины.

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Самый крупный сталелитейный завод Украины остановил добычу угля в ДНР
Bloomberg: украинский «Метинвест» приостановил добычу угля в ДНР
12 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/liujunrong

Украинская сталелитейная компания «Метинвест» приостановила добычу угля на одном из крупнейших угольных месторождений страны, расположенном в районе Красноармейска (Покровска), контролируемого Киевом. Этот участок обеспечивает почти половину добычи угля в Украине, однако из-за интенсивных боевых действий между ВСУ и Российской армией производство остановлено.
Компания сообщила об эвакуации основных сотрудников и их семей из зоны боевых действий, передает Bloomberg.

Руководство «Метинвеста» ранее заявляло, что бронирование специалистов в зависимости от уровня зарплаты, предложенное украинскими властями, только усугубляет социальную напряженность, не улучшая ситуацию в промышленности.

В условиях продолжающегося конфликта угледобывающая отрасль сталкивается с серьёзными вызовами, включая дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией.

​Ранее сообщалось, что Украина проводит эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка.

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#зарплаты
#всу
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Байден отправит Украине новый военный пакет: что в него войдет
США утвердили 72-й пакет военной помощи для Украины
12 декабря 2024, 23:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
Президент Джо Байден утвердил предоставление пакета помощи, о чём сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

В новый пакет включены системы ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Представители администрации подчеркнули, что поддержка Киева будет продолжаться до окончания президентских полномочий Байдена в январе 2025 года.

Соединенные Штаты продолжают усиливать военную помощь Украине, наращивая её потенциал в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее «Радио 1» сообщило, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.

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За час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
12 декабря 2024, 23:06

Фото: iStock/sommersby

Российская противовоздушная оборона за час уничтожила 10 беспилотников, запущенных Украиной, над Белгородской и Ростовской областями. По информации ТАСС, атака с использованием БПЛА была направлена на объекты в этих регионах.
Шесть дронов ВСУ были сбиты в небе над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской. Инцидент произошел 12 декабря с 21:00 до 22:00 по московскому времени. В Минобороны отметили, что атака была частью попытки украинских сил провести террористическую операцию на территории России.

Системы ПВО успешно отразили атаку, предотвратив возможные повреждения и угрозу гражданской инфраструктуре.

Ранее «Радио 1» передавало, что в НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил.

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#бпла
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#пво
#сво
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Москалькова попросила Киев открыть гуманитарный коридор в Курской области
12 декабря 2024, 19:31

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к властям Киева с просьбой предоставить гуманитарный коридор с занятых ВСУ территорий Курской области, чтобы мирные жители могли перебраться в безопасное место.
Об этом сама омбудсмен рассказала ТАСС. Она сообщила, что гражданское население в приграничных районах, оккупированных украинскими войсками, укрываются в подвалах и разрушенных домах. Там нет возможности осуществлять целенаправленный подвоз гуманитарной помощи, что нарушает положения Женевской конвенции.

Москалькова также подчеркнула, что уже наступили холода, а во многих домах отсутствует отопление, теплосети в населённых пунктах разрушены. По словам Москальковой, в Совете по правам человека есть представление о том, сколько людей нуждаются в помощи и где именно они находятся. Теперь слово за украинской стороной.

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За преступления в Курской области военных украинской армии осудили на 15 и 14 лет
12 декабря 2024, 19:08

Фото: iStock/ Zolnierek

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух боевиков ВСУ, которые участвовали во вторжении в Курскую область, за совершенные там преступления, передала Главная военная прокуратура.
«Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — говорилось в сообщении.

В августе подсудимыми с иными военными незаконно зашли на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. За несколько дней военные участвовали в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города, запугивали мирных жителей, много раз открывали огонь на поражение по российским ВС РФ и местному населению.

Главная военная прокуратура отметила, что суд приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова – к 14 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшиеся года он проведёт в исправительной колонии строгого режима

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