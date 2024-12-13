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В Запорожской области, в районе села Работино, украинские боевики оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях.
РИА Новости сообщает подробности ситуации со ссылкой на разведчика с позывным «Белый» из группировки войск «Днепр». После того как силы РФ выбили противника из окопов, при осмотре местности были обнаружены многочисленные тела, оставленные без эвакуации.
Работино, расположенное на ореховском направлении, ранее считалось одним из главных пунктов контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев задействовал бригады стратегического резерва, прошедшие западную подготовку. Однако в мае 2023 года российские войска завершили освобождение села, которое стало одной из ключевых позиций на линии фронта.
10 декабря «Радио 1» передавало, что в Запорожской области хотят отстроить село Работино заново.
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«Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали. Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много», — рассказал «Белый».
Работино, расположенное на ореховском направлении, ранее считалось одним из главных пунктов контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев задействовал бригады стратегического резерва, прошедшие западную подготовку. Однако в мае 2023 года российские войска завершили освобождение села, которое стало одной из ключевых позиций на линии фронта.
10 декабря «Радио 1» передавало, что в Запорожской области хотят отстроить село Работино заново.
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Мария Моисеева