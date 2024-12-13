«Все оставлены там, где лежали»: ВСУ бросили в Работино тела погибших сослуживцев

Кандидат на пост директора ФБР, выдвинутый избранным президентом США, Кэш Пател дал сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости начать переговоры. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Пател намерен инициировать расследование против Зеленского.