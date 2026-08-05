Mash: ВС РФ выпустили 30 ракет по Киеву за 20 минут
Армия России нанесла серию ударов по Киеву, выпустив 30 ракет всего за 20 минут. В городе зафиксировали множество попаданий, а атака продолжается, пишет Телеграм-канал Mash.
По столице Украины применялись баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». Кроме того, Киев атакуют реактивные беспилотники «Герань-3».
Согласно предварительной информации, одной из целей удара стал МЛП «Чайка», где хранятся украинские БПЛА, их комплектующие и иностранное оружие. После атак в Киеве возникло не менее 11 пожаров, некоторые из которых сопровождались вторичными взрывами.
Очевидцами стали местные жители. В соцсетях они заявили, что во время обстрелов не наблюдали работы систем противовоздушной обороны.
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