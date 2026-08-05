Mash: ВС РФ выпустили 30 ракет по Киеву за 20 минут

05 августа 2026, 01:33

Фото: iStock/Vadven

Армия России нанесла серию ударов по Киеву, выпустив 30 ракет всего за 20 минут. В городе зафиксировали множество попаданий, а атака продолжается, пишет Телеграм-канал Mash.