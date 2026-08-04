Почти полторы тысячи человек потеряли ВСУ за сутки
За сутки ВСУ потеряли 1435 военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
В зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр» противник лишился более 355 человек. Группировка войск «Восток», в свою очередь, ликвидировала более 345 вражеских солдат, «Север» — более 275, «Запад» — более 210, «Южная» — до 215, «Днепр» — до 35.
Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли высокоточные удары по объектам в портах Николаев, Черноморск и Южный. Целью стали сухогрузы, а также Черноморский завод автомобильных агрегатов. Еще два судна, следовавшие в украинские порты с вооружением, попали под удар в Черном море южнее Одессы.
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