Mash: ВС РФ вышли на суджанскую окраину под Курском

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ВС РФ вышли на суджанскую окраину во время наступления под Курском, информирует Telegram-канал Mash. По информации журналистов, российская армия контролирует трассу, которая связывает Суджу и населенный пункт Белая.
Также российские войска, по сведениям Mash, штурмуют Мартыновку, расположенную от Суджи в семи километрах. Наступают 155-я и 106-я бригады, пытаясь взять противника в кольцо. На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что СВО завершится, когда РФ достигнет всех поставленных целей.
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Никита Кротов