В Минобороны РФ раскрыли подробности утреннего ракетного удара по Украине

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Утром 15 января армия России нанесла групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО.
«Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что объекты, которые были выбраны целями для удара, обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.
По данным Минобороны, все цели удара достигнуты.
Владимир Зеленский заявил, что утром 15 января Россия выпустила по Украине более 40 ракет и 70 беспилотников. При этом он утверждает, что украинская ПВО сбила 30 российских ракет. По словам Зеленского, основными целями ударов ВС РФ стали газовая инфраструктура и энергетические объекты Украины.
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Элина Позднякова