Раскрыт важный объект ВСУ, по которому ВС РФ нанесли удар 15 января

Фото: iStock/bpawesome
Утром 15 января под массированный удар ВС РФ мог попасть практически никому неизвестный военный объект, расположенный в Самборе Львовской области. Об этом пишет «Военная хроника».
По данным канала, ВС РФ с периодичностью наносят удары по никому неизвестному объекту в Самборе Львовской области. Отмечается, что там базируются 675-я отдельная радиолокационная рота, 703-й инженерный полк, 704-й одтельный полк РХБЗ, а также 7-й отдельный полк армейской авиации и аэродром Калинов. Именно в это место часто приезжают высокопоставленные военные из-за рубежа.
Напомним, утром 15 января армия России нанесла по объектам на Украине массированный ракетный удар. Тревога звучала по всей стране, а на ее фоне раздавались многочисленные взрывы.
Читайте также:
Первые результаты массированной ракетной атаки по Украине 15 января: какие объекты поражены
В Минобороны РФ раскрыли подробности утреннего ракетного удара по Украине
По Украине наносится массированный ракетный удар
«Если после сегодняшнего удара в западных медиа пойдёт волна некрологов о внезапных инфарктах у высокопоставленных военных, значит цель удара достигнута», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 января армия России нанесла по объектам на Украине массированный ракетный удар. Тревога звучала по всей стране, а на ее фоне раздавались многочисленные взрывы.
Читайте также:
Первые результаты массированной ракетной атаки по Украине 15 января: какие объекты поражены
В Минобороны РФ раскрыли подробности утреннего ракетного удара по Украине
По Украине наносится массированный ракетный удар
Элина Позднякова