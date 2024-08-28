Склад боеприпасов ВСУ уничтожили бойцы «Днепра»

Фото: сайт Минобороны РФ
Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. ВС РФ ликвидировали военную технику и живую силу в районах Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области, сообщает Минобороны России 28 августа.
Бойцы «Днепра» уничтожили 50 боевиков ВСУ, девять машины, американскую гаубицу М777, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б» и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.
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– ««Днепр» нанес поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны», говориться в сообщении.
Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.
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Лия Мурадьян