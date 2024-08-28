ВСУ покинули несколько позиций на востоке Селидова

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Украинские войска покинули некоторые позиции на восточной окраине города Селидово, расположенного недалеко от Красноармейска (Покровска в ДНР). Об этом сообщили ТАСС представители силовых структур региона.
«Средства объективного контроля фиксируют, что противник оставил несколько позиций на восточной окраине Селидово. По всей видимости, на измотанную группировку так действуют непрерывные удары российской артиллерии», — поделился собеседник агентства.
Он также отметил, что за минувшие сутки на этом участке фронта погибли несколько десятков украинских солдат.
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Мира Полтева