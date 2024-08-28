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ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Камышевку в ДНР
28 августа 2024, 12:10
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.


В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Спутниковая группировка НАТО» : Военэксперт рассказал, как дрон ВСУ атаковал Котельнич
Военэксперт Живов: ВСУ демонстрируют, что могут доставать дронами до любых точек
28 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto / NiseriN

Дрон впервые c начала СВО долетел до Кировской области — атаковал нефтяной резервуар в городе Котельнич. А расстояние между Кировской областью и границей — более тысячи километров.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ выбирают для БПЛА далекие расстояния для того, чтобы продемонстрировать свою возможность доставать до любых важных стратегических объектов России на любых расстояниях.
«Каким образом выбирается? Не секрет, что в интересах нашего противника действует самая развитая спутниковая группировка НАТО, обладающая более, чем 1000 военных спутников. Все наши объекты им давно прекрасны известны. Спутники четко все фотографируют, эта информация передается украинским войскам, которые используют свои перспективные дроны для ударов. Они хотят показать, что нет такой глубины, на которую их объекты не могут долететь», — отметил военный блогер.

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Появилась информация о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ
Shot: первый F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому в Хмельницкой области
28 августа 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Milous

Первый F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому в Хмельницкой области во время удара по аэродрому Староконстантинов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

По данным источника канала, сейчас российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли удар по этому аэродрому. Сообщается, что именно там находились переданные западными странами истребители.

Сразу после удара они поднялись в воздух и несколько часов кружили в этом районе. После чего они приняли решение вернуться в Староконстанинов, однако военными ВС РФ был нанесен повторный удар в результате которого и мог быть подбит F-16.

Источник уточнил, что информация сейчас проверяется. По его словам, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS
28 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/WangAnQi

Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «‎Росэнергоатоме».
«Станция работает в штатном режиме», — сказали в «Росэнергоатоме».

Ранее сообщалось, что вблизи атомной станции под Курском нашли неразорвавшийся кассетный снаряд, который был начинен 180 поражающими элементами, сотрудники Росгвардии его обезвредили.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Комбат «Золотой»: Прорыв ВС РФ у Северска обрушит оборону ВСУ до Краматорска
28 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/IherPhoto

Продавливание ВС РФ украинских позиций у Северска обрушит оборону ВСУ вплоть до Славянска и Краматорска. Об этом сообщил в беседе с ТАСС командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады с позывным «Золотой».
По словам комбата, оборона врага строилась годами и довольно грамотным образом. «Золотой» отметил, что против российской армии на данном участке линии боевого соприкосновения стоит 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ «Эдельвейс», которая была названа так в честь дивизии вермахта времен Второй мировой войны.

Комбат заключил, что силы ВСУ с каждым днем иссякают все больше, а быстрому продвижению наших военных препятствуют лишь FPV-дроны ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оборона
#всу
#вс рф
#дроны
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БПЛА атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче
28 августа 2024, 10:58

Фото: istockphoto / NiseriN

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в своём Telegram-канале, что беспилотник атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче.
По словам главы региона, жертв и возгорания не было.

«Несколько минут назад в Котельниче произошёл прилёт беспилотника. Он атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов. К счастью, никто не пострадал, и возгорания не произошло. Ситуация находится под контролем», — поделился Александр Соколов.

Губернатор также отметил, что на месте происшествия работают глава города Котельнича Олег Исмаилов и необходимые службы.

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#нефть
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Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков «‎Азова»*
28 августа 2024, 10:58

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «‎Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры сообщили, что это крупнейшая утечка данных противника с момента старта проекта «НемеZида». Новый «Азов»* продолжает традиции своего предшественника — среди его членов много нацистов, людей с татуировками свастики, судимых и с различными отклонениями. Некоторые из этих бойцов ранее были обменяны как пленные и клялись, что оставили нацизм позади, но теперь они вновь воюют в обновленном составе.

В рядах нацистов «Азова»* есть граждане Швеции — Матиас Густавссон, родившийся в 1975 году. Его захватили в плен в Мариуполе в 2022 году. Он был приговорён к смертной казни в ДНР, однако позже его обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он снова оказался в «Азове»*.

Помимо этого, в списке также упоминаются Артем Мотыга, который служит стрелком, Анастасия Васильченко — рядовой и оператор штаба противотанкового батальона, Артем Кекух — младший лейтенант и оператор полевого узла связи с позывным «Самурай», а также Андрей Мазур, который является младшим сержантом и командиром отделения инженерно-саперного взвода с позывным «Шмель».

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Пленный: Командование ВСУ приказало стрелять по гражданским в Курской области
28 августа 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Украинский военнопленный Дмитрий Лабунский рассказал, что командование ВСУ приказало расстреливать гражданских, оказывающих сопротивление. ОБ этом сообщили в ТАСС.
«Гражданских, если они сопротивляются, начальство приказало расстреливать», — сообщил военнопленный.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что у него есть фотографии, подтверждающие расстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.

Ранее жительница Суджи рассказала, что украинские военные стреляли по мирным жителям как по мишеням. Также сообщалось о случае, когда украинские танкисты расстреляли машину семьи из села Погребки.

Военные следственные органы Следственного комитета России расследуют уголовное дело о преступных действиях ВСУ в Курской области.

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Стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском
Львова-Белова: при обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей
28 августа 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Iurii Kuzo

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Всего в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей», — сообщила она.

По ее словам, аппарат омбудсмена продолжает помогать жителям региона. Сейчас осуществляется работа с пятью семьями, они воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Две семьи переехали в специализированные центры, а три семьи не захотели выезжать из области, сейчас выясняются их потребности.

«В одной из них — шесть детей, один ребенок с диагнозом ДЦП. Сейчас все вместе живут в пункте временного размещения. При желании родителей поможем закрепить за ребенком педагога», — рассказала она.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ увеличили число разведывательных БПЛА на южнодонецком направлении
28 августа 2024, 10:11

Фото: istockphoto / Diy13

Командир расчёта ЗРК «Стрела» группировки «Восток» ВС РФ с позывным «Гал», сообщил о том, что украинские военные стали активнее использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в ТАСС.
«В последний месяц украинские беспилотные летательные аппараты стали появляться реже, но уже не по одному, а группами. Российские военные отслеживают и сбивают их по одному, но иногда удаётся уничтожить сразу несколько», — поделился «Гала».

Командир расчёта зенитного ракетного комплекса «Стрела» отметил его высокую эффективность в борьбе с воздушной разведкой Вооружённых сил Украины.

Он пояснил, что этот ЗРК в основном используется для уничтожения крупных беспилотников, включая те, которые по размеру и характеристикам напоминают самолёты. А с небольшими беспилотниками, такими как «фипивишки» и «мавики», успешно справляются комплексы радиоэлектронной борьбы.

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#военные
#днр
#всу
#вс рф
#бпла
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