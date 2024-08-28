ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР

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Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова