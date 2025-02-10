Краснодар был атакован беспилотниками ВСУ производства США. Видео

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Украинская армия в ночь на 10 февраля атаковала Краснодар, предположительно, американскими беспилотниками PD-2. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атаковали Краснодар, предположительно, американскими дронами PD-2. По всем сегодня ночью отработала ПВО», — пишут в telegram-канале.
Беспилотники PD-2 способны преодолевать расстояние до тысячи километров. Максимальная скорость летательного аппарата равняется 140 километрам в час.
Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов, обломки сбитого беспилотника упали на технические помещения крыши дома в районе Сенного рынка. Жертв в результате происшествия удалось избежать.
Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, еще один дрон упал в поселке Афипском Северского района. Там обломки попали в частный дом.
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Иван Мусатов