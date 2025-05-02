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Mash: ВСУ атаковали Курск ракетами

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ атаковали Курск ракетами, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты уточняют, что, по словам местных жителей, в районе улицы Широкой были взрывы и пожар.
«ВСУ атаковали ракетами Курск. Местные сообщают, что слышали как минимум пару звуков взрывов», — сказано в сообщении.

Все произошло в пятницу, 2 мая. Взрывы раздались после объявления ракетной опасности. Региональный оперштаб трижды предупреждал о ней с начала суток. На момент написания заметки официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. 30 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что оставшиеся ВСУ сидят «по щелям и в подвалах».

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#новости
#всу
#ракетная опасность
«Эхо будущих выборов»: Арестович* оценил санкции Зеленского против него
Арестович* связал санкции Зеленского против него с выборами на Украине
02 мая 2025, 14:12

Алексей Арестович*

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович* считает, что Владимир Зеленский ввел против него санкции из-за будущих выборов.
«Санкции против меня и Порошенко*, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США», — приводит слова Арестовича* «Газета.Ru»

По словам самого Зеленского, те, кто попал под украинские санкции, «связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства». Глава киевского режима заявлял, что они осуществляли активные информационные операции в ущерб украинской республике.

Арестович* был заметным представителем киевского режима в начале конфликта, но потом покинул Украину, а теперь критикует Зеленского.

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#мир
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#новости
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Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
«Лента.ру»: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
02 мая 2025, 13:38

Владислав Бакальчук (Фото: Telegram/WBakalchuk)

По статье о дискредитации российской армии проверят владельца Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.
«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказано в материале.

У журналистов имеется копия заявления, поступившего в полицию, где просят проверить пост бизнесмена от 29 апреля. Бакальчук заявил, что из-за якобы роста государственных расходов на оборону «бизнесу придется выживать». Еще Бакальчук писал, что в будущем в стране может вырасти налоговая нагрузка на бизнесменов. Мужчина резюмировал, что «затянуть пояса» будут вынуждены все, кроме тех, кто завязан на оборонные расходы.

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#армия
#вс рф
#новости
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Депутат ГД Шеремет призвал одесситов продолжать сопротивляться киевскому режиму
02 мая 2025, 13:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет сделал заявление, в котором призвал жителей Одессы помнить, что этот город является «‎исконно русским». Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что трагические события 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов стали «точкой невозврата» для многих одесситов.

Шеремет выразил уверенность, что жители Одессы продолжают сопротивляться действующему киевскому режиму и надеются на восстановление своих прав и свобод.

«Одесситам стоит помнить, что Одесса — это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке», — отметил депутат.

По его словам, одесситы ожидают удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.

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Российские военные освободили новые территории
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за неделю
02 мая 2025, 13:20

Фото: iStock/zim286

На фронте продолжаются активные действия российских вооруженных сил. За последнюю неделю стало известно о значительных успехах: освобождены четыре населенных пункта, находившиеся под контролем украинских формирований. Об этом информирует МО РФ.
Министерство обороны России сообщило о завершении операции по освобождению Курской области, где был взят под контроль последний населенный пункт — Горналь.

Согласно информации от военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» успешно разгромили остатки украинских сил на территории региона. Это событие стало знаковым, ведь теперь Курская область полностью освобождена от боевиков.

Кроме того, в ходе операций на других фронтах освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» проявили высокую степень организованности и решительности, что позволило добиться таких результатов.

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ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США
МО: ВС РФ за неделю уничтожили в Черном море американский катер Willard и 3 БЭК
02 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/kornyeyeva

Морская авиация Черноморского флота на прошедшей неделе уничтожила быстроходный катер Willard американского производства и три беспилотных катера в акватории Чёрного моря, сообщило МО РФ.
Также за этот период российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 и 36 управляемых авиационных бомб JDAM, а также 1306 беспилотников самолетного типа.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#сво
#всу
#вс рф
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