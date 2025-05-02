Mash: ВСУ атаковали Курск ракетами

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Боевики ВСУ атаковали Курск ракетами, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты уточняют, что, по словам местных жителей, в районе улицы Широкой были взрывы и пожар.
«ВСУ атаковали ракетами Курск. Местные сообщают, что слышали как минимум пару звуков взрывов», — сказано в сообщении.
Все произошло в пятницу, 2 мая. Взрывы раздались после объявления ракетной опасности. Региональный оперштаб трижды предупреждал о ней с начала суток. На момент написания заметки официальных комментариев от Минобороны России не поступало.
Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. 30 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что оставшиеся ВСУ сидят «по щелям и в подвалах».
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Никита Кротов