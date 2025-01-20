В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — пишут в telegram-канале.
В регионе силы ПВО перевили в режим готовности для отражения возможной атаки дронов.
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Иван Мусатов