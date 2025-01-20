Baza: в Рязанской области прогремели взрывы

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В Рязанской области сообщают о взрывах. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов. Предварительно, идет атака беспилотников», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на регион совершена атака беспилотников. Официальной информации пока нет. Отмечается, что в области работает система ПВО.
Также этой ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области. При этом на Украине о взрывах сообщается в четырех регионах страны. К тому же взрывы слышны в Херсоне.
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Иван Мусатов