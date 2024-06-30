ВСУ обстреляли металлургический комбинат при ночной атаке на Липецк

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Новолипецкий металлургический комбинат получил повреждения при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Подчеркнём, что Минобороны РФ официально не комментировано данную информацию.
По данным канала, минувшей ночью ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону Липецкой области, семь из которых упали и взорвались на территории предприятия.
В результате была повреждены установка разделения кислорода и гараж, в котором вспыхнул пожар.
Как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, средства ПВО в ночь на 30 июня сбили над территорией региона девять беспилотников. Обломок одного из них упал на крышу частного дома, никто не пострадал.
Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью ВСУ предприняли попытки атаки Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей. Для этого они запустили 36 беспилотников.
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По данным канала, минувшей ночью ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону Липецкой области, семь из которых упали и взорвались на территории предприятия.
В результате была повреждены установка разделения кислорода и гараж, в котором вспыхнул пожар.
Как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, средства ПВО в ночь на 30 июня сбили над территорией региона девять беспилотников. Обломок одного из них упал на крышу частного дома, никто не пострадал.
Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью ВСУ предприняли попытки атаки Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей. Для этого они запустили 36 беспилотников.
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Анастасия Чинкова