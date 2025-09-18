Военкор Поддубный рассказал о «прогреве» украинцев перед сдачей Красноармейска
Киев начал подготовку украинского общества и западных партнёров к возможной сдаче города Красноармейск (украинское название – Покровск). Об этом сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
По его словам, в районе города продолжаются ожесточённые бои, а командование ВСУ перебрасывает туда дополнительные подразделения с других направлений, пытаясь стабилизировать фронт.
Поддубный добавил, что в процесс «прогрева» общества активно вовлечены и западные информационные ресурсы.
Ранее британский телеканал Sky News допустил возможность того, что украинские войска оставят Красноармейск. В материале подчеркивается, что ситуация для ВСУ в этом районе значительно осложнилась: российские силы взяли под контроль все пути снабжения и создали вокруг города так называемую «зону поражения» при помощи ударных дронов.
На фоне сообщений с фронта Красноармейск становится одним из наиболее напряжённых участков боевых действий на Донбассе. Официальные лица в Киеве пока не комментировали сообщения о возможной сдаче города.
