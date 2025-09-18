18 сентября 2025, 11:36

Военкор Поддубный: Киев начал прогревать украинцев перед сдачей Красноармейска

Фото: iStock/reflection_art

Киев начал подготовку украинского общества и западных партнёров к возможной сдаче города Красноармейск (украинское название – Покровск). Об этом сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.