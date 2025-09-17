«Визитная карточка режима»: в Раде рассказали об организованной на Украине системе политических убийств

17 сентября 2025, 16:08

Депутат Рады Дмитрук: на Украине организована система политических убийств

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что киевский режим создал систему политических убийств для удержания власти. Слова парламентария приводит ТАСС.