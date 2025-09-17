«Визитная карточка режима»: в Раде рассказали об организованной на Украине системе политических убийств
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что киевский режим создал систему политических убийств для удержания власти. Слова парламентария приводит ТАСС.
По словам Дмитрука, ликвидации подвергаются те, кто представляет угрозу действующему режиму и его крупным коррупционным кланам – в частности, журналисты, депутаты Верховной Рады, юристы и политологи.
Парламентарий утверждает, что практика устрашения, включая убийства и угрозы, вышла за пределы Украины и приобрела системный характер, став «визитной карточкой режима».
Ранее депутат объяснил, почему вынужденно покинул страну. По его словам, он намеревался продолжать политическую деятельность на родине, но после поступивших угроз в адрес его семьи принял решение об отъезде.
Артём Дмитрук – бывший член президентской фракции «Слуга народа», известный своими резкими высказываниями и оппозиционной позицией по отношению к действующей власти. В 2022 году его исключили из фракции. После этого он стал одним из публичных критиков режима Владимира Зеленского.
