Минобороны: за минувшую ночь были уничтожены 79 украинских беспилотников

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Вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, из общего числа уничтоженных БПЛА, 59 были сбиты над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре беспилотника были перехвачены над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской областями, и один — над Ивановской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова