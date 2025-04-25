Минобороны: за минувшую ночь были уничтожены 79 украинских беспилотников

Три пенсионера стали жертвами мошеннической схемы, в результате которой они потеряли более 3,1 миллиона рублей. Злоумышленники обманули пожилых людей, представившись сотрудниками государственных органов и предложив им «праздничные» выплаты и продовольственные наборы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.