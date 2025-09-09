Маск обвинил CNN в расизме по отношению к белым из-за истории с убитой украинкой

09 сентября 2025, 11:02

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил американские СМИ, включая CNN, в расизме по отношению к белым и в замалчивании информации, связанной с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой, указывая на их поддержку демократов. Об этом пишут РИА Новости.





Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент предполагаемого нападения с перочинным ножом на 23-летнюю Ирину Заруцкую в общественном транспорте. Подозреваемым является темнокожий американец Декарлос Браун-младший, который ранее отбывал пять лет за вооруженное ограбление и имеет 14 арестов на своем счету. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки ложится непосредственно на демократов вследствие реализации ими определенной политики.





«Вопиющий расизм по отношению к белым на CNN... отвратительно», — написал Маск.