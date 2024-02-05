Пушилин: Перехвачено более 97 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что за последние трое суток украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Донецком и Макеевкой.
По информации УФСБ России по ДНР, 97 дронов были обнаружены и перехвачены, девять из которых несли взрывные устройства и были успешно подавлены и уничтожены.
Среди них также находился дрон с именем «Баба-яга», использующий сигнал управления от Starlink.
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«Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Пушилина.
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Маруняк Сергей Дмитриевич