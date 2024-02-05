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Пушилин: Перехвачено более 97 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой

05 февраля 2024, 15:10
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что за последние трое суток украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Донецком и Макеевкой.
По информации УФСБ России по ДНР, 97 дронов были обнаружены и перехвачены, девять из которых несли взрывные устройства и были успешно подавлены и уничтожены.

«Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Пушилина.


Среди них также находился дрон с именем «Баба-яга», использующий сигнал управления от Starlink.

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#дрон
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СБУ заочно возбудила дело в отношении российского генерал Якова Резанцева
05 февраля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией Южного военного округа России генерала Якова Резанцева. Об этом говорится в ведомстве.
«СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу, который командовал захватом Херсонщины. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева-командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа России», - говорится в Telegram-канале СБУ.

Утверждается, что 24 февраля 2022 года Рязанцев лично приказал военным войти на территорию Херсонской области. Также по его инициативе российские военные установили контроль над важным аэродромом в Чернобаевке.

При этом уточняется, что для привлечения Резанцева к ответственности проводятся комплексные мероприятия.

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Система ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
05 февраля 2024, 16:03

Фото: istock / NiseriN

Средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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#аппарат
#рф
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Хуснуллин: Лисичанск будет восстановлен по примеру Мариуполя
05 февраля 2024, 15:05

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Лисичанск будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире «Соловьев Live» заявил, что строительные работы начнутся, когда линия фронта будет отодвинута.

«В Лисичанске буквально вчера прилёт по хлебопекарне. Понятно, что мы там полноценную стройку развернуть не можем, но 2,5 тысячи группировку мы там рассредоточили по ремонту, по приведению в элементарный порядок. Как только отодвинется линия соприкосновения, мы уже на примере Мариуполя зайдём в штабном режиме и будем всё восстанавливать», — рассказал вице-премьер.
Он отметил, что сегодняшней «прикладной» задачей является обеспечения людей электроэнергией, теплом и водой. В дальнейшем развитие новых регионов планируется комплексно.

Ранее сообщалось, что количество жертв возросло при обстреле в Лисичанске ЛНР возросло до 28 человек. В регионе объявлен траур по жертвам обстрела. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#развитие
#строительство
#обстрел
#лнр
#всу
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Украина приступила к наращиванию производства мощных дронов
Военэксперт Прохватилов: Украина наращивает производство мощных FPV-дронов
05 февраля 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Украина начала массово производить мощные FPV-дроны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил военный эксперт Владимир Прохватилов.
Он подчеркнул, что управление этими беспилотниками происходит через ноутбук. Так, оператор указывает на устройстве маршрут, по которому движется дрон, а также даёт ему необходимые команды.

По словам военэксперта, это оружие показало высокую эффективность при низкой себестоимости.

Прохватилов рассказал, что в России тоже имеются FPV-дроны и их аналоги, однако таких беспилотников довольно мало. Украина, по его словам, смогла наладить массовое производство при помощи западных союзников.

«Уничтожать (эти дроны – ред.) – это большая проблема, которую сейчас решают все военные аналитики всего мира. Ещё неизвестно, как это будет решаться, поскольку это очень сложно. (...) Пока это лом, от которого нет приёма», – объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что российские войска способны сбить эти дроны, однако полноценной эффективной защиты в настоящее время нет.

Ранее руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.

Последние новости об СВО читайте в ежедневной рубрике «Радио 1».

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«Зеленский не остановится»: На Украине уверены, что Залужного в любом случае уволят
Экс-замминистра Тука: Зеленский не остановится и уволит Залужного
05 февраля 2024, 15:01

Украинский лидер Владимир Зеленский в любом случае уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление сделал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Я уверен, что Зеленский на этом не остановится и будет искать возможность реализовать свой план», — заявил Тука в эфире телеканала «Прямой».

Он пояснил, что Залужного еще не уволили из-за того, что Зеленский опасается реакции западных стран на это решение. Однако Тука отметил, что до союзников уже данная информация дошла. Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд политик считает подтверждением этого.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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Пентагон настаивает на увольнении Залужного - СМИ
Temps: Пентагон требует от властей Украины увольнения Залужного
05 февраля 2024, 14:11

Пентагон давит на украинское руководство, чтобы они уволили главкома ВСУ Валерия Залужного. Такие данные приводит газета Temps со ссылкой на источник в украинском минобороны, пожелавшего остаться неназванным.
«Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — цитирует издание своего собеседника.

По его словам, Залужный совершил много ошибок, которые и привели к такому раскладу дел. Источник пояснил, что главком ВСУ не запросил необходимое число техники и недостаточно оценил сопротивление армии России.

При этом издание считает, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на мирное урегулирование конфликта, в то время, как Залужный считает, что ВСУ должны бороться за взятие Донбасса. Таким образом, делается вывод, что если Залужный продолжит отказываться от мирных переговоров, то у Зеленского не останется другого выбора, как уволить его.

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#ес
#владимир зеленский
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Польский наемник, взятый в плен ВС РФ, перешел на сторону России
Сальдо: плененный ВС РФ польский наемник перешел на сторону России
05 февраля 2024, 13:37

Фото: iStock/Rafal Olkis

Взятый в плен иностранный наемник из Польши, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перешел на сторону России, после того, как его бросили в Крынках. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, иностранные наемники, воюющие за ВСУ, все чаще осознают, что правда на стороне России.

«Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен «своими» братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Таким образом, иностранный наемник принял решение вступить в ряды ВС РФ и освобождать от нацизма не только Украину, но и Европу.

Сальдо также добавил, что польский военнослужащий обратился к гражданам своей страны, призвав их выступить против действующего руководства, отказывающегося от своей истории, а также не обращает внимание на преступления киевского режима.

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Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску
05 февраля 2024, 13:14

Фото: iStock/inga

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Ему было 46 лет. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», - написал Пасечник в своей Telegram-канале.
Он сообщил, что знал погибшего лично и отметил, что призванием Потелещенко было помогать другим, спасать жизни, не думая об опасности, рисках и усталости.

Напомним, 3 февраля украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. В результате атаки погибли 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек. 4 февраля в республике объявили траур по жертвам обстрела ВСУ.

По некоторым данным, в тот день в пекарне отмечал день рождения депутат ЛНР Иван Жушма.

Потелещенко стал министром ЧС в республике в сентябре 2023 года.

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#чс
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«Пробивают бреши в обороне»: В Германии напуганы изобретательностью ВС РФ
Welt: Российские военные ищут бреши в украинской обороне и прорывают её
05 февраля 2024, 13:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские силы находят слабые места в украинской оборонительной линии, пробивают её и продвигаются дальше, об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
«Они (российская армия) ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре километра вперед», — объяснил обозреватель.

При этом, по словам Ваннера, российские военные перехватили инициативу практически на всех участках линии боевого соприкосновения, в то время как Вооружённые силы Украины окончательно перешли к тактике обороны.

Журналист также подчеркнул, что доминирующее положение российской армии на полях специальной военной операции давно пора признать всем.

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