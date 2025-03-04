Стало известно, зачем Трамп приостановил военную поддержку Украины

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине, чтобы надавить на Владимира Зеленского для подписания сделки по украинским ресурсам, но без предоставления гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет британская газета The Times.
«Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу», — говорится в статье.
Издание пишет, что если Зеленский продолжит оттягивать подписание соглашения по ресурсам, то он только усугубит положение ВСУ и свои позиции за столом переговоров, тем временем переговорные позиции России только усилятся.
Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. По данным американских СМИ, речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены. Они до Украины уже не дойдут.
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Элина Позднякова