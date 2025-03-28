Путин поделился мнением о настоящем желании Трампа

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Российский президент Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине. Москва готова к мирному урегулированию при условии устранения коренных причин кризиса, подчеркнул Путин.
«Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта. Россия за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин, отметил президент», — передает ТАСС слова президента РФ.Путин добавил, что Россия намерена обеспечить свою безопасность на долгосрочную перспективу и открыта к взаимодействию с Европой по украинскому вопросу. Однако Кремль не допустит ошибок, основанных на доверии к западным партнерам, чьи действия, по его мнению, неоднократно вызывали сомнения.
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В ночь с 27 на 28 марта «Радио 1» передавало, что в Россоши Воронежской области прогремели взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе.
Предварительно, сработала система ПВО, уничтожившая не менее четырех украинских беспилотников. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.
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