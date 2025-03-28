Сапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

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В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения саперов «Потап».
По его словам, противник минировал различные коробки и подарки. Все это ликвидируется российскими саперами, подчеркнул «Потап».
Он добавил, что практика минирования ВСУ в Курской области была более изощренной, чем в ДНР или ЛНР.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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Он добавил, что практика минирования ВСУ в Курской области была более изощренной, чем в ДНР или ЛНР.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова