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Сапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Сапер Потап: минирование Курской области ВСУ носило изощренный характер
Фото: iStock/Yaroslav Litun

Фото: iStock/Yaroslav Litun

В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения саперов «Потап».
По его словам, противник минировал различные коробки и подарки. Все это ликвидируется российскими саперами, подчеркнул «Потап».

Он добавил, что практика минирования ВСУ в Курской области была более изощренной, чем в ДНР или ЛНР.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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В Херсоне под обстрел попал напичканный боеприпасами состав ВСУ
28 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Российские военные нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Херсона. По информации украинских СМИ, удары были нанесены по стоящему составу на железнодорожных путях, в частности, по поезду Херсон-Львов, который использовался для снабжения украинских вооруженных сил.
Сообщается, что несколько вагонов поезда были уничтожены в ходе атаки. В ответ на угрозу противник пытается оттянуть оставшийся состав. Гражданский поезд успел покинуть станцию и направился в сторону Николаева. В то же время в центре Херсона наблюдается повышенная активность и суета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России
28 марта 2025, 07:50

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, наиболее интенсивные действия ПВО зафиксированы в Воронежской области, где были сбиты 32 БПЛА. Также значительное количество беспилотников уничтожено в Саратовской области — 19, Курской области — 17 и Белгородской области — 6. Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Липецкой областью, а по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Над российским регионом ночью уничтожили более 30 беспилотников
Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили более 30 беспилотников
28 марта 2025, 07:34

Фото: iStock/Blue Cat Studio

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью над территорией пяти муниципалитетов были успешно уничтожены дежурными силами ПВО более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
К счастью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Однако в одном из районов произошло возгорание сухой травы из-за падения фрагментов беспилотника, которое было оперативно ликвидировано.

Гусев также отметил, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. Обстановка продолжает оставаться под контролем, и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В России собрались реорганизовать бригады морской пехоты
Путин: Бригады морской пехоты решили реорганизовать в дивизии
28 марта 2025, 07:20

Фото: iStock/Dovapi

В России разрабатывается стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года, включая преобразование бригад морской пехоты в дивизии. В этом году, например, уже планируется создание двух дивизий. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Программа реорганизации, утвержденная Генштабом Минобороны, предполагает создание двух дивизий в 2025 году (включая 155-ю бригаду), еще двух — в 2026-м и еще одной — в 2027-м. Такие примеры привел президент РФ.

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Путин рассказал о бесстыдном обмане Запада относительно РФ
Затем он обратился к Михаилу Гудкову, назначенному на должность заместителя главкома ВМФ, и подчеркнул, что предстоит большая работа.

«Будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки с учетом вашего опыта боевых действий в ходе командования и руководства 155-й бригадой морской пехоты ТОФ. Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуется в дивизии. Нужно подумать о вооружении, средствах связи и так далее», — отметил Путин, подчеркивая, что не сомневается в успехе намеченного.
Ранее сообщалось, что выяснились новые детали дела о поджоге 22 машин на стоянке в Приморье. Прокуратура Приморского края рассказала о мотиве преступников, их вознаграждении от заказчика и наказании для поджигателя.

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Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
Путин: временное управление на Украине поможет провести выборы
28 марта 2025, 07:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент РФ Владимир Путин высказал идею о введении временного управления на Украине с целью организации демократических выборов. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это могло бы привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно было бы вести переговоры о мире.

Путин отметил, что практика временного управления применялась в рамках миротворческой деятельности ООН в таких регионах, как Восточный Тимор и бывшая Югославия. Он предложил обсудить возможность введения такого управления под эгидой ООН с партнерами России, включая США и страны Европы.

Президент подчеркнул, что легитимные выборы могли бы обеспечить стабильность и доверие к новому правительству, что, в свою очередь, способствовало бы подписанию мирного договора, признанного на международной арене.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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