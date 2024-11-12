Маск высказался против продолжения конфликта украинскими властями

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Американский предприниматель Илон Маск до сих пор уверен, что у Украины нет никакого прогресса в конфликте, при этом страна приносит в жертву ради территорий.
Маск подтвердил свое заявление, сделанное в январе 2024 года. Тогда в своем X-аккаунте бизнесмен отметил, что происходящее на Украине похоже на «вечную войну без какого-либо прогресса». По его мнению, Киев приносит украинскую молодежь в жертву ради территорий.
Ранее он также заявлял, что украинский кризис скоро завершится благодаря плану новоизбранного будущего президента США Дональда Трампа. Маск также участвовал в телефонных переговорах Трампа и Владимира Зеленского. Подробности беседы неизвестны, однако предприниматель заявил, что даст Украине доступ к Starlink. Трамп со своей стороны пообещал поддерживать Киев.
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Элина Позднякова