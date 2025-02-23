«Не $500 млрд, а $90 млрд»: Украина выступила против одного требования США

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Украина отказалась выполнить требование США о создании специального фонда в размере 500 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с деталями переговоров.
Согласно предложению Вашингтона, фонд должен был стать частью соглашения, которое предоставило бы Соединенным Штатам долю в минеральных ресурсах Украины в качестве компенсации за предоставленную помощь.
Украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что реальный объем помощи, полученной Киевом от США, составляет около 90 миллиардов долларов — более чем в пять раз меньше суммы, заявленной американской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что Украина должна расплачиваться за поддержку не только редкоземельными металлами, но и нефтью, а также другими природными ресурсами.
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Украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что реальный объем помощи, полученной Киевом от США, составляет около 90 миллиардов долларов — более чем в пять раз меньше суммы, заявленной американской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что Украина должна расплачиваться за поддержку не только редкоземельными металлами, но и нефтью, а также другими природными ресурсами.
«Мы требуем редкоземельные металлы, нефть — все, что сможем получить», — объявил Трамп.Читайте также:
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Мария Моисеева